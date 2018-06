Man slaat verkeersregelaar gebroken kaak in Empel en gaat er vandoor

VIDEO Recordop­brengst voor Ronald McDonald kinder­fonds, Schijndels team zamelde hoogste bedrag in

24 juni DEN BOSCH - 'Geel' team Tandje Durbij uit Schijndel zamelde zondag het hoogste bedrag in voor het Ronald McDonald kinderfonds. ,,Die gele trui om je schouders geeft vleugels. We wilden als Brabants team als eerste bij checkpoint Den Bosch aankomen", zegt captain Hans van Hoof van 'Tandje Durbij'. ,,We zaten in een flow."