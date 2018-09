Man staat terecht na dollemansrit door Den Bosch: 'Gruwelijke spijt'

Record aan deelnemers Burendag in Den Bosch en Vught

15:05 DEN BOSCH - Nog nooit hebben zoveel straten en buurten in Den Bosch en Vught meegegaaan aan Burendag als dit jaar. In totaal 86 inschrijvingen heeft Mooi Zo Goed Zo gehad, waarvan 12 in Vught.