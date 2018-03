Man valt reizigers lastig en laat geslachtsdeel zien aan agenten bij station Den Bosch

Problemen Helftheuvel Den Bosch niet ineens opgelost, maar vertrouwen is er

10:21 DEN BOSCH - Na maanden van spanning, onduidelijkheid en onrust onder met name het personeel van Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, is er sprake van 'opluchting'. ,,De problemen zijn niet ineens opgelost, maar we hebben een positief gesprek gehad'', reageert Jolanda van den Dungen namens het personeel.