Man vrijgesproken voor opsluiten vriendin in Den Bosch, wel straf voor mishandeling

Milli Görüş staat achter omstreden imam Yildiz

14:34 DEN BOSCH – De federatie Milli Görüş (met een vestiging in Den Bosch) en de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) zegt dat in 2016 besloten is niet door te gaan met educatieve kampen in Turkije zolang er geen genuanceerd beeld geschetst wordt van de radicale en omstreden imam Nureddin Yildiz. In een persverklaring wordt gereageerd op artikelen uit NRC en het Brabants Dagblad.