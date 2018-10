Man weer vrij na explosieven-alarm bij politiebureau in Den Bosch

VIDEO Fietser botst met vrachtwa­gen in Den Bosch, slachtof­fer ernstig gewond met traumaheli­kop­ter naar ziekenhuis

17:17 DEN BOSCH – Een man op een fiets is dinsdag kort na het middaguur in botsing gekomen met een vrachtwagen. Dat gebeurde in op de Treurenburg in Den Bosch. Het slachtoffer is ernstig gewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.