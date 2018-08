Mede-oprichter en dirigent Willy Rutten van Herzogenwalder Blasmusik overleden

Rutten was ruim 44 jaar dirigent van de muziekvereniging waarvan de naam is afgeleid van de stad Den Bosch. In de tachtiger jaren was Herzogenwälder Blasmusik een gerenommeerd orkest dat vaak gevraagd werd voor optreden bij onder meer de jaarlijkse Geraniummarkt en het jaarlijkse kapellenfestival in het Sin-Janslyceum. Speelden ze bij de muziekfeesten in het Duitse Boppard waren zij eregasten op het Festival Slovenska te Veseli en Straznice in Moravië (Tsjechië). De laatste jaren speelde Rutten bij Komische Fanfare de Kikvorschen.