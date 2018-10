Meer groen en minder asfalt op compactere kruising Orthenseweg - Aartshertogenlaan in Den Bosch

Mogelijk explosief in auto Den Bosch, EOD ter plaatse

8 oktober DEN BOSCH - In de Vogelstraat in Den Bosch is maandagavond omstreeks 21.30 uur een man aangehouden die ervan wordt verdacht explosieven bij zich te hebben. Dat meldt de politie. De straat is afgesloten ter hoogte van de kruising met de Orthenseweg. De EOD is ter plaatse om het mogelijk explosief te onderzoeken