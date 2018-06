Meisje gewond na val van 'gesaboteerde' schommel, gemeente Den Bosch doet aangifte

UPDATEDEN BOSCH – Een scholiere van kindcentrum Boschveld in Den Bosch heeft woensdag twee kleine scheurtjes in haar bekken opgelopen nadat de schommel waar zij op zat brak. Uit onderzoek blijkt dat de schommel door iemand is vernield. ,,De ketting moet met iets van een ijzeren staaf geforceerd zijn", vertelt directeur van Boschveld Hans van Zoggel.

De gemeente Den Bosch is verantwoordelijk voor de speeltoestellen en heeft daarom aangifte gedaan bij de politie, meldt een woordvoerder aan het Brabants Dagblad.

Doorgeknipt

Met het 12-jarige meisje gaat het momenteel goed, zo vertelt Van Zoggel. ,,Ze is weer thuis en redelijk bekomen van de schrik. De BHV'ers hebben goed gehandeld toen het gebeurde. Ze is even naar het ziekenhuis geweest om foto's te laten maken, waaruit naar voren kwam dat ze twee scheurtjes in haar bekken had. Maandag kan ze echter gewoon mee op schoolkamp, al is dat mogelijk nog wel in een rolstoel."

Nadat het voorval was gebeurd, heeft Van Zoggel dit direct bij de gemeente gemeld. Deze kwam tot de conclusie dat een schakel van de ketting 'dusdanig open stond, dat dit nooit slijtage of ruw gebruik gebeurd kan zijn', aldus Van Zoggel. ,,De ketting moet wel met iets van een ijzeren staaf gebroken zijn, zo concluderen de experts. Dat moest haast wel na schooltijd zijn gebeurd. Tijdens schooluren letten we goed op de schommel. Zo mogen er maximaal vijf kinderen in de mand."

Inspectie

Volgens directeur Van Zoggel zijn alle speeltoestellen op het terrein van Boschveld onlangs nog geïnspecteerd. Dat gebeurt vier keer per jaar, drie keer door de gemeente en één keer door een externe partij. Uit die controles zijn geen bijzonderheden zijn gevonden. Dit duidt erop dat de schommel pas recent is vernield.

De schommel is zo'n twee jaar oud. ,,We hebben hem een paar weken geleden gehangen op het terrein van de school, toen was het toestel nog gewoon in orde", vertelt een gemeentewoordvoerder. ,,Toen wij de schommel na het incident nog eens controleerden, zagen we dat er iets geforceerd was."

Het terrein is niet omheind, omdat dit niet past in de visie van het kindcentrum, zo vertelt Van Zoggel. ,,Maar het staat hier ook niet bekend als hangplek. We zijn er trots op dat er de afgelopen drie jaar nooit iets is vernield."

Verantwoordelijk