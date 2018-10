Melding schietincident en vechtpartij in Den Bosch, maar agenten treffen niemand aan

Jaar behande­ling in psychia­trisch ziekenhuis voor man die 2-jarige jongen schopte in Rosmalen

14:55 ROSMALEN/DEN BOSCH - Een 30-jarige man is vrijdag veroordeeld tot een jaar behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis voor het mishandelen van kind van 2 jaar in Rosmalen en een kind van 3 in Den Bosch. Vooral de zaak in Rosmalen zorgde voor ophef, omdat de man op een moeder en kind afstapte en het kind een schop gaf.