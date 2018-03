Met deze app krijg je sneller en vaker groen licht op de fiets

De app heet Schwung en functioneert als een soort detector. Waar een fietser eerst nog gesignaleerd werd door een lus in het wegdek of door een paaltje bij het verkeerslicht, wordt het fietslicht door de app al van tevoren geïnformeerd dat er een fietser in aantocht is. Daardoor kan er sneller worden omgeschakeld naar groen en kunnen fietsers vaker doorrijden zonder eerst te moeten stoppen. Alle vijftig fietsverkeerlichten in de gemeente reageren inmiddels op de app.