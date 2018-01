Met voorstelling Hunker taboes rond verslaving te lijf

Hoge Raad: lokfiets brengt dief niet op idee

23 januari DEN HAAG/DEN BOSCH - De Hoge Raad heeft bepaald dat een zaak tegen een vermeende lokfietsendief, die aan vervolging ontkwam, over moet. De rechtbank in Den Bosch had eerder bepaald dat de verdachte door het plaatsen van een lokfiets was aangezet tot het stelen van de fiets.