Mevrouw Soewanie de Bie - Buan Phon viert honderdste verjaardag: 'Moeder is voorbeeld voor ons allemaal'

DEN BOSCH - Mevrouw Soewanie de Bie - Buan Phon viert maandag haar honderdste verjaardag. Burgemeester Mikkers kwam maandagmiddag even op bezoek in haar huis in Den Bosch waar de jarige al ongeveer 60 jaar woont.

Mevrouw de Bie - Buan Phon werd op 12 maart 1918 in Thailand geboren. Ze was onder meer onderwijzeres op een lagere school. In 1946 ontmoette ze in Thailand haar man George de Bie. "Vader zat in het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger", vertelt zoon Jack. "Hij heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog gewerkt aan de Birma-spoorweg."

Het kersverse echtpaar verhuisde vanwege het KNIL werk van George naar Soerabaja. In Indonesië werd de onafhankelijkheidsstrijd uitgevochten. In 1950 moest het inmiddels gezinnetje naar Nederland verhuizen.

"Ze zijn rond 1955 in Den Bosch komen wonen", zegt Jack. "Helaas is haar man en onze vader in 1966 al op 52-jarige leeftijd overleden."

Irene: "Moeder heeft later als hobby over het leven geschreven. Haar leven als het ware in kaart gebracht. Gedichten ook en een prachtig levenslied gemaakt. Ze had heimwee naar Thailand, maar is uit liefde voor ons in Den Bosch gebleven. We waren vroeger met zeven kinderen. Twee van hen zijn overleden. Ja, ma heeft een bewogen leven gehad."

"Ons huis stond altijd vol bloemen", herinnert Irene zich. "Moeder werkte tot haar 90ste nog in de tuin. Ze was creatief. Kocht een piano. Er was altijd muziek in huis. Ze wilde graag dat één van haar kinderen verder zou gaan in de muziek."

Volledig scherm Mevrouw Soewanie de Bie - Buan Phon in de achtertuin. © Peter De Bruijn

Jack: "Ze is een vrouw die wat op de achtergrond bleef, maar toch in je ziel kan kijken. Die onderwijzeres in haar is er altijd wel gebleven, ja. Ook voor zichzelf."

"Ze sportte altijd", zegt Irene. "Thuis oefeningen doen om fit te blijven. Ze heeft altijd de drive gehad om iets van het leven te maken. Dat zit in haar karakter. Heel gedisciplineerd. Daardoor haalt ze nu de honderd."

"Moeder is een voorbeeld voor ons allemaal. Wie goed doet, goed ontmoet. Die boodschap geven wij graag door aan onze kinderen en kleinkinderen."