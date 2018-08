Milan start Kruiskamp got Talent: 'Mijn broertje en ik willen niet weg, we wonen hier prima'

Fee

7:01 Als ze op pad gaat, heeft ze vaak een cadeautje bij zich. Ingepakt in cellofaan, voorzien van een briefje. Dat geschenk laat ze ergens in de openbare ruimte achter. Meestal in de Bossche binnenstad, maar ook op Hintham, in Rosmalen en de Muntel. Op het briefje staat dat het pakje niet kwijtgeraakt of vergeten is. Het is voor de onbekende vinder. Zomaar, een aardigheidje van Alice.