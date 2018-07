Milieustation Den Bosch gaat vroeger dicht door warmte: 'Je wordt gewoon levend gekookt'

DEN BOSCH - Medewerkers van milieustation Treurenburg in Den Bosch gooiden dinsdagmiddag om 13.00 uur de pannen erop. De 'extreme warmte' was aanleiding om de normale sluitingstijd van 17.00 uur los te laten.

De temperatuur boven het asfalt liep 's ochtends al op tot 45 graden en ook van de containers komt een hoop warmte af, zegt medewerker Herman Arntz. ,,Het is niet zo dat we zeggen: we hebben het een beetje warm dus we stoppen er maar mee voor vandaag. Nee, je wordt gewoon levend gekookt als je hier te lang staat. De containers, het asfalt, de zon; alles straalt warmte af."

Het is in heel zijn loopbaan pas de tweede keer dat Arntz meemaakt dat de milieustraat eerder sluit door de hitte. De extra pauzes, ijsjes, water en soep van afgelopen weken volstaan niet meer om op de been te blijven. Heel de dag binnen in het kantoor met airco zitten, is ook geen optie.

Komende dagen

Of de milieustraat in Den Bosch en die in Rosmalen ook de komende dagen vroeger sluiten, kan Arntz dinsdag nog niet zeggen. ,,We bekijken het per dag. Hoe mensen weten of we dicht zijn? De Afvalstoffendienst heeft een website, een app, een Facebookpagina." Voor de zekerheid hangt hij ook een briefje op de poort waardoor dagelijks gemiddeld 350 betalende bezoekers het milieustation op rijden.