Miljardenklus voor Heijmans in Rosmalen: tot 9 jaar werken aan vliegvelden Schiphol

Mogelijk nieuwe financie­ring welzijns­werk in 2020

29 augustus DEN BOSCH – Wethouder Ufuk Kâhya wil onderzoeken of er een nieuw systeem voor de financiering van het welzijnswerk in Den Bosch mogelijk is en dat mogelijk in 2020 invoeren. Daarbij kan gedacht worden aan het nog jonge subsidiesysteem voor cultuur waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen kleine en grote initiatieven en professionele instellingen.