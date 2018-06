Miljoen valt in Den Bosch

De winnaar krijgt het prijzengeld belastingvrij op zijn of haar bankrekening gestort.

Vorige week viel het miljoen ook en werd toen gewonnen door een Leidenaar. Het is de vierde keer dit jaar dat Miljoenenspel de hoofdprijs van een miljoen euro uitkeert.

Miljoenenspel is een kansspel van Nederlandse Loterij. In een wekelijkse trekking op zaterdag maken spelers met vijf euro inleg per lot kans op prijzen tot één miljoen euro netto.