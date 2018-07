Miljoenste bezoeker voor Festival TREK in Den Bosch

Bossche­naar sloeg buschauf­feu­se omdat ze 'te hard remde'

19:42 DEN BOSCH/OSS - Een 27-jarige Bosschenaar sloeg op 15 april van dit jaar een buschauffeuse in Oss, omdat zij hem 'had laten vallen' door 'onverwacht op te rem te trappen'. Politierechter R. Heemskerk legde de man vandaag een werkstraf van 80 uur op, waarvan de helft voorwaardelijk. De man werd tevens veroordeeld voor het bezit van twee balletjespistolen en de diefstal van bier bij de Emté in Oss.