Milli Görüş staat achter omstreden imam Yildiz

In Den Bosch wil de PVV weten of de gemeente in de gaten heeft wat er bij de islamitische school Milli Görüş aan de Ruwekampweg gebeurt. De NIF-school is in Nederland omstreden, omdat Milli Görüş banden heeft met de radicale imam Yildiz. Fractievoorzitter Alexander van Hattem wil dat de school zo snel mogelijk op slot gaat. Aanleiding voor zijn vragen zijn twee artikelen in NRC over de relatie tussen Milli Görüş en een aantal radicale predikers. In onder meer Den Haag, Schiedam, Rotterdam en Deventer worden citaten verspreid en lezingen van Yildiz vertaald, staat in de artikelen.