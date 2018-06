Minister spreekt steun uit aan BD: 'Bronbescherming is een fundamentele vrijheid'

OM door het stof in Bossche burgemees­ter-affaire

15:17 DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie is zijn boekje te buiten gegaan door de telefoongegevens van BD-journalist Jos van de Ven op te vragen. Dat heeft het OM laten weten in reactie op publicaties van het Brabants Dagblad. Justitie hoopte via de belgegevens bewijs te verzamelen tegen twee politici die zouden hebben gelekt over de Bossche burgemeestersbenoeming.