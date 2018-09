Minitopia Poeldonk toont reeks inspirerende showcases van alternatieve woonconcepten

Skelet

Het is een doordacht en bewezen systeem", vertelt Boereboom. "Het skelet stond binnen een dag waarna we onze focus hebben gericht op de bekleding. Daarvoor hebben we onder andere sandwichpanelen gebruikt. Tien weken later was het karwei al in z'n geheel geklaard. De totale kosten zijn uitgekomen op slechts tienduizend euro, een bijzonder schappelijk prijsje voor een complete woning! Een leuke bijkomstigheid is dat dit systeem naar gelieven kan worden uitgebreid. Dat gaat we hoogstwaarschijnlijk ook doen; misschien dat er in de nabije toekomst een kantoorruimte bijkomt. Nee, extra ruimte vanwege gezinsuitbreiding is voorlopig niet aan de orde", vult Van den Berge met een ondeugende blik aan. "Weet je wat ik nou zo maf vind? Dat ik precies weet waar alle schroefjes en moertjes zitten. Hoewel we hulp van vrienden hebben gekregen, mag je Pleun en mijn eigen persoontje toch wel als de bouwers van ons eigen project beschouwen."