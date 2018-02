Minste ozb betaal je per persoon in Werkendam, Neerijnen en Tilburg; bekijk hier hoeveel belasting jouw gemeente heft

Gepeste tiener gaat terug naar school 'ik at mijn lunch op de wc'

9:10 INTERVIEW- Lelijk is ze niet. Dik ook niet. Geen bril, geen beugel. Ze is niet lang, niet kort. Ze praat niet raar, is niet dom, ze stinkt niet en heeft geen oude, versleten kleren aan. Nee. Isabel van Bakel is een meisje zoals elk ander meisje. Waarom durfde ze dan niet naar school. Waarom at Isabel haar lunch op de wc op? Waarom zag ze het soms even niet meer zitten en fantaseerde ze dan over een roze kist met zebraprint? Waarom werd de tiener uit Vlijmen zo ontzettend gepest? ,,Gewoon. Omdat ik anders was." Hoe anders dan? ,,Ik heb rood haar."