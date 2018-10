Moeder over diefstallen graf zoon: 'Pure onmacht'

Paul overleed op 3 mei door complicaties vanwege zijn geestelijke handicaps. Angelina en haar echtgenoot Rob bezoeken vrijwel dagelijks zijn graf. In afwachting van een grafzerk staat er een bordje met de naam Paul bij. Blikvanger is een mand met bloemen. En juist die mand is gestolen. ,,Ik zag ineens een kale plek, dacht dat ik het niet goed had gezien. Ik besefte dat de mand was gestolen. Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om dat te doen?''