Mogelijk grote Pools-Nederlandse drugsbende opgerold na actie in Brabant

VideoEINDHOVEN/SCHIJNDEL - De grote actie tegen drugscriminaliteit die maandag 16 april in het zuiden van het land plaatsvond , leverde niet één maar vier drugslabs op. In totaal zijn op die dag zeventien locaties doorzocht, waaronder in Uden, Den Bosch, Oss en Best, en werden zeven verdachten opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat Nederlanders en Polen samenwerken in een criminele organisatie.

In Eindhoven, Venlo, Zaltbommel en Weert werden die maandag zeven verdachten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Zij worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs.

De verdachte uit Eindhoven moet zeker negentig dagen langer in de cel blijven, is onlangs besloten. Van een man uit Zaltbommel werd de voorlopige hechtenis met dertig dagen verlengd.

Resultaten

In de woningen van de verdachten werd beslag gelegd op encryptietelefoons, vier vuurwapens, waaronder een riotgun, en vijftien horloges. Verder viel de politie nog bij verschillende panden in Brabant binnen, waaronder in Waalre, Uden, Odiliapeel, Den Bosch, Son, Best, Oss en Schijndel.

Op deze locaties werden vier drugslabs aangetroffen, waarin in totaal 67 ton aan chemicaliën lag opgeslagen. Verder vond de politie ruim honderd kilo MDMA kristallen, 57 liter MDMA olie; 1000 liter BMK en 32 liter PMK; drie bestelbussen, een gestolen auto, zeven E-bikes en zeven aanhangers met hardware voor de bouw van drugslabs.

Ook in Polen arrestaties

In het onderzoek werken de Poolse, Nederlandse en Duitse politie nauw met elkaar samen. De Poolse politie hield in eigen land nog zeven verdachten aan en nam 17.500 liter chemicaliën, 4 kg amfetamine en 100.000 euro in contant in beslag.

In Duitsland nam de politie in de buurt van Osnabrück bijna 7.500 liter chemicaliën in beslag.

Arrestanten