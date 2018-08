Mogelijk nieuwe financiering welzijnswerk in 2020

Man vrijgespro­ken voor opsluiten vriendin in Den Bosch, wel straf voor mishande­ling

15:32 DEN BOSCH - Een 33-jarige man uit Nijmegen is door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken van onder meer het bedreigen en opsluiten van zijn toenmalige vriendin. Hij is wel veroordeeld voor mishandeling en krijgt daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een geldboete. Hij hoeft niet direct de cel in, omdat hij momenteel behandeld wordt in een tbs-kliniek.