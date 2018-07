Mogelijke schietpartij Hildebrandstraat in Den Bosch, vermoedelijk conflict bij café aanleiding

Het loopt de spuigaten uit met Bossche bedelaar Charlie: 'Geen reclame'

19 juli DEN BOSCH - ,,Geen reclame voor Den Bosch'', zegt een Bossche horeca-ondernemer. ,,Een storend element'', zegt Ton Kranenburg, voorzitter van ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch. Het gaat over Charlie V. Volgens Kranenburg veroorzaakt deze 42-jarige Bosschenaar overlast bij veel horecazaken en winkels in de binnenstad. ,,We zitten er met allerlei hulpverleningsinstanties bovenop. Het loopt de spuigaten uit", zegt wijkagent Inge van Luijt.