Mohammed 'The Destroyer' Jaraya tekent bij Glory: 'Mijn tweede droom is alles en iedereen slopen'

HINTHAM - Hij was dertien jaar en zijn oom stelde voor om een keer een lesje kickboksen te doen. Twee jaar later sloeg hij een man van bijna 30 in de eerste ronde knock-out. Zijn naam: Mohammed Jaraya. Zaterdag tekende hij bij Glory, de grootste en meest professionele kickboksorganisatie ter wereld.

Het is een klein zaaltje bij The Colosseum Gym in Utrecht, waar het contact getekend wordt. Jaraya, nog maar 21 jaar, wordt er gepresenteerd als de kickbokser die Badr Hari en Rico Verhoeven op gaat volgen, de nieuwe wereldkampioen in wording. En om dat te illustreren, krijgt hij meteen een contract voor twee jaar.

Jaraya is de jongste gecontracteerde vechter ter wereld, want op zijn zestiende werd hij bij het team van Enfusion gevoegd. Daar werd hij op zijn zeventiende wereldkampioen. ,,Het viel op: zo'n snotneus die grote gasten in elkaar bleef slaan."

In totaal vocht hij 69 wedstrijden en verloor er maar zes. Op punten, want ,,Ik ben nog nooit knock out gegaan." Bij een verloren wedstrijd in mei 2017 sloegen de stoppen door. ,,Het was zo onterecht en ik liet me meeslepen door mijn emoties. Toen heb ik een official een tik gegeven." Een schorsing volgde. ,,Gelukkig heb ik een tweede kans gekregen. Ik kan nu laten zien hoe het wel kan."