Moonen flink in de problemen: stijgende bouwkosten zijn zorg voor meer bouwers

Duo achtervolgt bejaarde na bezoek aan supermarkt Den Bosch: 'U heeft uw beschuit niet betaald'

8:43 DEN BOSCH – Het scheelde weinig of een 85-jarige vrouw uit Den Bosch was vorige week donderdag slachtoffer geworden van een gemene babbeltruc. Dat meldt de politie woensdag, die naarstig op zoek is naar de jongen en het meisje die op sluwe wijze probeerden de bejaarde vrouw geld afhandig te maken.