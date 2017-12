Morgen grote kans op 'sneeuwinfarct' in Brabant, Weerplaza: 'Dit is geen paniekzaaierij'

Waar precies het zwaartepunt komt te liggen, is nog onduidelijk. Het KNMI denkt morgenvroeg vroeg meer zekerheid te hebben om met gedetailleerde informatie te komen.

Voorlopig gaan de meteorologen uit van een gebied van Brabant via Utrecht en Gelderland naar Overijssel en Drenthe.

Extreem lastig

Weerplaza verwacht in onder meer Brabant aanhoudende sneeuwval, mogelijk oplopend tot 15 cm verse sneeuw. De meeste sneeuw valt in de middag en tijdens de avondspits. De situatie op de wegen kan daardoor extreem lastig worden, verwacht het weerinstituut.

Voor morgen heeft het KNMI in elk geval waarschuwingscode geel afgegeven omdat op veel plaatsen opnieuw gladheid door sneeuw kan ontstaan. Mogelijk gaat voor bepaalde delen van het land op maandag nog code oranje uit.

'Geen paniekzaaierij'

Weerplaza benadrukt dat de weersverwachtingen zijn gebaseerd op de laatste weerkaarten. ,,Ze zijn niet bedoeld als paniekzaaierij. Door de laatste cijfers te interpreteren en de weersituatie in ogenschouw te nemen is dit het beeld dat er nu uit komt rollen."

Het is een bijzondere weersituatie die niet heel vaak voorkomt, meldt Weerplaza. ,,Ons advies voor nu: mijd het verkeer morgenmiddag en -avond als dat tot de mogelijkheden behoort.”

Treinverkeer ontregeld

De NS laat morgen in elk geval minder treinen rijden vanwege de verwachte sneeuw in de middag en avond. Tijdens de avondspits zal de hinder voor reizigers zeer groot zijn, verwacht het spoorbedrijf.

Reizigers krijgen het dringende advies om hier rekening mee te houden en hun reis hierop aan te passen. Ook voor zondag was een aangepaste dienstregeling uitgegaan.

Reisplanner

Op de meeste plekken in Nederland rijden maandag de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier of elke tien minuten. Treinen kunnen drukker zijn en er moet mogelijk extra worden overgestapt.

NS raadt reizigers aan vlak voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen voor een actueel reisadvies en waar mogelijk buiten de spits te reizen. Door minder treinen ontstaat volgens NS meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen.

ProRail houdt extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand. NS zet extra medewerkers in om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Flink ontregeld

Het treinverkeer raakte zondag al op meerdere plaatsen in het land flink ontregeld als gevolg van de winterse neerslag. In het begin van de dag viel het nog wel mee, maar in de loop van de dag is het meer gaan sneeuwen, waardoor er meer oponthoud was.

ProRail heeft in het hele land zo' n twintig storingsdiensten op tactische punten klaarstaan die snel ingezet kunnen worden bij incidenten. ,,We zijn op volle sterkte, meer dan 100 procent', zei een woordvoerder van ProRail. Uit voorzorg hadden ProRail en de NS al eerder besloten op de belangrijke trajecten in en rond de Randstad minder treinen in te zetten.

Komende nacht is op veel plaatsen kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of door sneeuwresten.

