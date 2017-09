Motorrijder gewond door ongeluk op A59 bij Maliskamp

VGZ vergoedt herstel geamputeerde borsten niet: 'Niet verminkt genoeg'

15:38 DEN BOSCH - Het is elke ochtend weer schrikken voor de spiegel. Nadat bij Mirelle de Brouwer uit Den Bosch voor de tweede keer borstkanker werd geconstateerd, liet ze beide borsten amputeren. Nu wil ze die graag laten reconstrueren, maar zorgverzekeraar VGZ wil dat niet betalen. De verminking is niet erg genoeg, staat grof gezegd in de afwijzingsbrief. ,,Terwijl mijn linker borst eruit ziet als een golfplaat. Hartstikke lelijk.''