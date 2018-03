Motorrijder zwaargewond na frontale botsing met auto in Den Bosch

Update / Video Dode en zwaargewonde bij ernstig ongeluk in Nuland

17:46 NULAND – In Nuland is zondagmiddag een dodelijk ongeluk gebeurd. Een auto met twee inzittenden, een man en een vrouw, raakte op de Kerkdijk van de weg en knalde met behoorlijke snelheid tegen een boom. De bijrijder is om het leven gekomen, de bestuurder raakte zwaargewond. Het is nog niet duidelijk of de bijrijder een man of een vrouw is.