Mounir maakt gehakt van hokjesgeest

Man (40) in zijn woning in Rosmalen zwaar mishandeld door onbekende binnendrin­ger

14:22 ROSMALEN - Een 40-jarige man is in zijn woning aan de Grote Wielenlaan in Rosmalen zwaar mishandeld door een onbekende binnendringer. Het gebeurde rond 20.00 uur donderdagavond. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.