Na Kijkshop verdwijnt met Xenos opnieuw een bekende Bossche winkel uit veel straten

DEN BOSCH - 'Een winkel waarin de heel wereld te koop is'. Met die woorden zette de bijzondere 'supermarkt' Xenos in 1973 voet aan de grond in Nederland. Menig Nederlander koopt er sindsdien verjaardagscadeautjes en huishoudelijke artikelen. Maar 45 jaar na de glorieuze start onder de vlag van het Bossche SHV (moederbedrijf van De Gruyter) werd dinsdag bekend dat de naam Xenos van de gevel van een groot deel van de winkels verdwijnt.

Na Kijkshop, dat in januari faillissement aanvroeg, verdwijnt daarmee opnieuw een zuster van het voormalige Bossche De Gruyter uit veel winkelstraten.

Xenos werd in 1973 bedacht in Den Bosch en werd net als De Gruyter ingericht als supermarkt. De Griekse naam Xenos, wat vreemdeling betekent, zegt het al: het verkocht spullen waar de gewone Brabander nog nooit van had gehoord. ,,'t Zijn praktische huishoudelijke artikelen'', adverteerde Xenos zelf in de plaatselijke kranten. ,,Nuttige gebruiksvoorwerpen, culinaire lekkernijen en nog veel meer. Xenos importeert alles zelf.''

China en Japan

Het feit dat de winkel de spullen op grote schaal uit het buitenland kon halen, maakte de winkel goedkoper dan bijvoorbeeld boetiekjes die vergelijkbare producten verkochten, zei directeur G. de Wilde toen de winkelketen eind '73 al uitbreidde naar Amsterdam. ,,Wij importeren alles direct en in het groot, voornamelijk uit landen met een grote culturele traditie, zoals China, India, Japan, Marokko. Maar ook Rusland, Polen, Bulgarije.''



De formule sloeg direct aan. Binnen anderhalve maand volgen zaken in Eindhoven, Utrecht, Brussel en Amsterdam.



Toch is er ook weerstand. Want hoe authentiek zijn die producten eigenlijk? In Amsterdam werd in 1974 geprotesteerd tegen de machinaal gemaakte producten. Ze zouden volgens de actiegroep schadelijk zijn voor de kwetsbare economieën in derdewereldlanden.

Ook financieel gezien blijkt het niet alleen voor de wind te gaan. In 1975, als de supermarkten van De Gruyter ook op omvallen staan, melden media dat de winkels van Xenos nog steeds verlies lijden. De uitbreiding van het aantal winkels wordt op een laag pitje gezet.

Over naar Blokker

Tot 1985 openen er in totaal 19 winkels. In dat jaar verkoopt moederbedrijf SHV de boedel aan ondernemers Wolters & Schaberg. Een jaar later komt het in handen van investeerder Goudsmit en in 1989 koopt de Blokker Holding de Xenos over. Die breidt het aantal winkels flink uit.

Volledig scherm © ANP In 2014 tellen Nederland en Duitsland samen zo'n 300 Xenos-winkels. Het hele Blokker-concern verkeert de laatste jaren echter in moeilijkheden. Het wil alleen nog verder met de eigen Blokkers en doet de rest van de hand. De 63 Duitse winkels van Xenos gingen daarom in december vorig jaar al over naar Tedi.



Dinsdag werd bekend dat 110 filialen van Xenos in Nederland worden verkocht en doorgaan onder de naam Casa. 60 winkels blijven bij Blokker horen en houden in ieder geval voorlopig nog de naam Xenos.

