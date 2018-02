Nazikunst in Stedelijk Museum? Directeur is voor, anderen terughoudend

DEN BOSCH - Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, in de persoon van directeur Timo de Rijk, denkt hardop na over een expositie over nazikunst. Het museum zou zelfs al in gesprek zijn met het Deutsches Historisches Museum in Berlijn om een eventuele tentoonstelling op te zetten.

Dat laat De Rijk weten in gesprekken met de Nieuwsuur en De Volkskrant.

'De vormgeving van de nazi's vind ik fascinerend. Ik ben vooral geïnteresseerd in de manier waarop de nazi's die vormgeving hebben gebruikt om hun ideeën kracht bij te zetten en hun organisatie succesvol te laten zijn', stelt de directeur in een van de interviews.

Nazikunst is een onderwerp dat controversieel te noemen is. Dat beseft De Rijk zich, daarom gaat het Deutsches Historisches Museum helpen met onderzoek en moet een eventuele tentoonstelling vooral educatief zijn. 'De belangrijkste vraag die we stellen is: zouden de nazi's ook zo'n succes hebben gehad als het design niet zo goed was geweest?'

Volgens De Rijk zijn de Duitsers enthousiast over het idee, maar huiverig om het zelf te doen. 'Het is goed dat jullie het doen en dan misschien kan het later naar ons toe komen, maar dan was het idee al van jullie.'

Bloedgevaarlijk

Het CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israel, reageert in de uitzending ook op het voornemen van De Rijk. 'Het is een interessant plan. Zeker om te zien hoe mensen met kleine beroepen een schroef waren in de Duitse machine.'

Tegelijkertijd is het CIDI ook beducht op zo'n tentoonstelling. 'Het zou een bedevaartsplaats kunnen worden voor Nazi's. Als dat zo is, is de tentoonstelling bloedgevaarlijk.' De Rijk is zich bewust van dit risico, maar reageert stellig. 'Mocht dat gebeuren, dan heb ik een verkeerde tentoonstelling gemaakt. Hier valt niks te vieren, maar alles te begrijpen.'

Jaren

Wie geïnteresseerd is in de tentoonstelling moet nog wel geduld hebben. De directeur verwacht dat het zo'n anderhalf tot twee jaar gaat duren om alle voorbereidingen te treffen.