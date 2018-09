Nederlandse Muziekprijs voor Peter Gijsbertsen, uitreiking in november in Parade Den Bosch

De bus stopt volgend jaar niet meer op de Onderwijs­bou­le­vard nu dat een groene campus moet worden

19:00 Ma 10 aug. De Onderwijsboulevard wordt komende jaren ingericht als groene onderwijscampus. Gevolg is dat de bussen straks niet meer over de Onderwijsboulevard rijden. Dat meldt B en W in een voorstel aan de raad.