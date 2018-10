Neptunus Den Bosch gedupeerd door diefstal buitenboordmotoren uit jachthaven

De politie bracht de diefstal gisteren pas naar buiten. In de nacht van 1 op 2 oktober slaagden onbekenden er in om die buitenboordmotoren te stelen van de boten.

De havenmeester spreekt over zes tot zeven motoren die zijn gestolen. Bij de politie zijn echter pas twee aangiften binnen, zei een woordvoerster. Vermoedelijk zijn dieven met de motoren richting de openbare weg gelopen. Daar moeten ze in een bestelbus of aanhanger zijn geladen. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.