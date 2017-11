Niet diervriendelijk vissen of gratis dierenarts, maar crisis bij Dierentehuis bepaalt het debat

Een aantal partijen in de Bossche gemeenteraad wil graag snel duidelijkheid nu er nog altijd wordt gevreesd voor de continuïteit van de dierenopvang. Daar ettert al maanden een crisis: er is geen vertrouwen tussen de vrijwilligers en het bestuur van het tehuis, er is geen vertrouwen tussen B en W en het bestuur van het tehuis en er was onduidelijkheid over geldstromen. Een aantal partijen wil graag de suggestie van de recent afgetreden wethouder Jos van Son onderzocht zien om te kijken of een andere partij de overheidstaak op zich kan nemen.

Donderdag volgt een brief van opvolger wethouder Paul Kagie over het Dierentehuis, zo gaf hij gisteravond aan in de raadscommissie Maatschappelijke Ondersteuning. Daarin wordt ook het voorstel behandeld dat Weener XL het beheer overneemt, maar over wat er exact over dit punt in de brief staat, liet hij zich niet uit.

Diervriendelijk vissen

Voor het nieuwe dierenwelzijnsbeleid heeft een klankbordgroep 26 verbeterpunten geïnventariseerd. De eerste twee jaar worden enkel een aantal 'makkelijk doelen' uitgevoerd, welke geen extra kosten met zich meebrengen, zo stelt B en W voor. Beleid waar geen partij tegen is. Zo moet er meer aandacht worden besteed aan de communicatie tussen het Dierentehuis, dierenambulance en andere organisaties. Ook wordt bekeken of er een eerste, gratis consult bij de dierenarts voor mensen onder de armoedegrens of in de schuldhulpverlening mogelijk is. Dit zal moeten gaan lopen via de net opgerichte stichting Quiet. Daarnaast gaan visverenigingen voorlichting geven diervriendelijker vissen.