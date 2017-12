Niets was te veel voor legendarische Bosschenaar Toon de Stip in café De Stip

Toon van Stiphout nam in 1958 het café over van zijn vader Jo de Stip, die in 1958 overboord sloeg bij een haringvaart. Jo de Stip is de legendarische dirigent van de komische fanfare De Kikvorschen die in 1952 café Bonne Mère even verderop in de Lepelstraat opende. Zoon Toon verhuisde in 1972 naar het huidige pand aan de Lepelstraat. Toon is getrouwd met Fia Schulte, de dochter van wielerlegende Gerrit Schulte.