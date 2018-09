Nieuw bomenplan voor Van Zwietenpark

DEN BOSCH – Er komt een nieuw bomenplan voor het gehele Van Zwietenpark in Den Bosch. De gemeente gaat dit plan presenteren tijdens de informatieavond over de omstreden bomenkap in het park rond de Noorderplas (Maaspoort). Overigens is nog steeds niet bekend wanneer de bijeenkomst gehouden wordt.

Omdat de padenstructuur in het park gaat veranderen, wordt het bomenbestand daarop verder aangepast, schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van de PvdA. De gemeente wil het bomenbestand aanpassen nu de padenstructuur duidelijk is. Dat zou volgens de gemeente ook kunnen betekenen dat alle essen geheel uit het park verdwijnen vanwege essentaksterfte en wellicht later door de essenbastkever.

Bosplantsoen en zieke wilgen

De kap van dertig bomen wordt door het college onvermijdelijk genoemd, in een totaal van maatregelen in het park. En wijst voor de zekerheid ook nog op twee andere maatregelen: een bosplantsoen met essen wordt verwijderd en vijf zieke wilgen worden gekapt. Ook dit gaat pas na de informatiebijeenkomst gebeuren.

Wethouder Mike van der Geld had in een eerder stadium al aangegeven dat de kap van 30 bomen (onder meer vleugelnoten) door gaat, maar wil dat pas doen na de informatieavond. In antwoord op vragen van De Bossche Groenen geeft het college nu ook aan dat niet alleen twee jaar is overlegd met direct aanwonenden maar dat er ook overleg geweest is met de plaatselijke bomenstichting. En wijst er op dat er bij het verlenen van drie van de vier kapvergunningen geen enkel bezwaar is ingediend. Alleen bij de laatste vergunning voor de kap van vier bomen is bezwaar ingediend. De groenen willen dat de kap wordt ingetrokken en dat wordt overlegd met alle gebruikers van het park.

Uitdunnen