Nieuw centrum geopend: Nu is het de beurt aan de Rosmalenaren

Rijen dik stond het publiek te wachten, totdat het dan eindelijk zo ver was. Al vele Rosmalenaren waren in de ochtend al het nieuwe centrum ingewandeld voor de twee nieuwe supermarkten die open waren gegaan. Toch was de echte opening 's avonds een heel ander verhaal. Het publiek stond tot ver in de straten te wachten tot het spektakel los zou barsten. Om 20.15 uur was het de beurt aan wethouder Roy Geers om het openingswoord te houden. Hij noemde het een historisch moment voor het dorp. In een krappe dertien maanden is niet alleen een winkelcentrum uit de grond gestampt, maar ook zijn er 39 appartementen bijgekomen. Geers dankte de inwoners voor het geduld. "Het resultaat is geweldig. Ook mooi is dat het plan niet naast het huidige centrum is gekomen, maar erin." Nu de architect, de onderaannemers en de hijskranen weg zijn, is het de beurt aan het publiek. "Jullie moeten dit dorpshart sneller laten kloppen. Kom hier winkelen, drink hier een kopje koffie en geniet van het centrum van Rosmalen."