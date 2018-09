Nieuw college stopt miljoenen in duurzaamheid, scholen, Sluis 0 en D’n Draok

De Draak uit 1903 is volgens het college hard aan restauratie toe, de vergulde draak op de top van de zuil is al in 2001 gerestaureerd. De bijna 1,6 miljoen euro is nodig omdat de teksten op het natuurstenen rijksmonument dreigen voorgoed verloren te gaan, het bassin last heeft van lekkages en de pomptechniek zodanig verouderd is dat de fontein er elk moment mee zou kunnen stoppen.