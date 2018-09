Nieuwe hoofdcoördinator Museum Slager

Debat over 'kans­rijk' Winterland in Den Bosch

10:14 DEN BOSCH – Pak de kans om alsnog met de Stichting Winterland in zee te gaan voor een evenement op de Parade in Den Bosch. De Bossche Volkspartij, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en De Bossche Groenen vragen daar dinsdagavond in de gemeenteraad om tijdens een interpellatiedebat.