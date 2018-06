Nieuwe hoofdsponsor jeugdopleiding FC Den Bosch

De stad van... Véronique van den Engh: 'Ik speel op Nachtwacht van Den Bosch'

9:43 Ma 18 jun. Aan de hand van wat vragen schetst een inwoner van Den Bosch een beeld van zijn of haar stad. Deze keer vertelt Véronique van den Engh (56) over haar Den Bosch. Zij is organist van de Sint-Janskathedraal.