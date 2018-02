Nieuwe rector school Den Bosch: 'Weg met al die toetsen, we zijn doorgeslagen'

Allesweter

En dat is niet de enige verandering die hij voor ogen heeft. Wiertz wil het helemaal graag anders doen en na een studiedag met het voltallige personeel weet hij het zeker. Gepersonaliseerd lesgeven is de weg. ,,Vroeger had een docent het monopolie op kennis. Maar nu halen leerlingen die kennis overal vandaan. De leraar is allang niet meer de allesweter. ,,De helft van de klas haakt wel af hoor na vijftig minuten luisteren", geeft Marlijn Schermers uit 4 vwo aan. Zonde van iedereen z'n tijd dus. Het Sint Janslyceum wil daarom leerlingen meer invloed geven hóe ze stof leren door luisteren, zelf lezen (boek of online) of opzoeken aan de hand van vragen over de stof. ,,Want elke leerling leert op een andere manier." ,,Onze maatschappij vraagt om een andere lesomgeving. Je hebt veel meer aan een document met je ervaring en behaalde resultaten op verschillende niveau's dan aan een diploma met punten." Die mogelijkheid wil Wiertz graag bieden op zijn school. ,,Het Nederlandse onderwijs doet het internationaal erg goed, maar als we niet veranderen en aansluiten bij de maatschappij gaat dat snel achteruit. Dit is de weg."

Revolutionair?

Of die weg zo revolutionair is, is de vraag. Jean Wiertz is voorzitter bij de Kring van Schoolleiders van Christelijk geïnspireerd onderwijs (KSVC). ,,En daar praten we veel over gepersonaliseerd leren." Maar praten is één, invoeren is iets anders. Op het Eckartcollege in Eindhoven gebeurt het al wel (waar Jean Wiertz voorheen rector was) en in Den Bosch worden nu de eerste stappen voorzichtig gezet. ,,We kunnen niet anders", meent oud-docent Frank Meertens. ,,De wereld is veranderd. Je moet mee."