Nieuwkoop Automotive Group in Den Bosch failliet

Nieuwkoop in Den Bosch, gevestigd aan de Hervensebaan, is al meer dan zestig jaar actief als autobedrijf in Den Bosch en omgeving. Het is (service) dealer voor de merken Mazda, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Skoda en Saab en Suzuki. Frans Nieuwkoop startte het bedrijf in 1957 in Vught. De dagelijkse leiding is vanaf maart 2013 in handen van algemeen directeur Henk van ’t End en financieel directeur Kees Smeulders.