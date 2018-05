Nog even en dan gaat Jazz in Duketown los...

Archeolo­gen maken eerste Bossche stadsmuur zichtbaar in stads­parkje

17:35 DEN BOSCH - De tweede stadsmuur van Den Bosch is op heel wat plaatsen zichtbaar. Van de middeleeuwse eerste stadsmuur is behalve bij de Leuvense Poort niks te zien. Maar dat is sinds een paar dagen wel het geval. Medewerkers van Erfgoed ’s-Hertogenbosch hebben een deel van de muur blootgelegd bij het Herman Moerkerkplein.