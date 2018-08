Nog slechts een paar dagen op survival richting de drogist

Video Het was om moedeloos van te worden, maar het nieuwe centrum in Rosmalen staat er

10:09 ROSMALEN - Ten kantore van woningstichting Kleine Meierij in Rosmalen gaan de glazen champagne de lucht in. Vertegenwoordigers van gemeente Den Bosch, Kleine Meierij en projectontwikkelaar Forum Invest zijn opgetogen: het streven is dat 'ergens in 2008' de schop voor het Centrumplan Rosmalen de grond in kan.