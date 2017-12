Nog steeds grote kans op spekgladde wegen; code geel van kracht

Nieuwe raad Den Bosch beslist over Nederlandse vlag en artikel 1 grondwet in raadszaal

12 december DEN BOSCH – Pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zal duidelijk worden of de Nederlandse vlag zal wapperen en de tekst van artikel 1 uit de grondwet te lezen is in de raadszaal van Den Bosch.