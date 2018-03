Nol Roos ziet toch af van verzoek tot hertelling, ondanks dat hij denkt dat er fouten zijn gemaakt

Volgens voorman Nol Roos staan er een aantal kandidaten op de lijst van de BVP die maar weinig stemmen hebben gehaald ('3, 4, 5 of 8'), terwijl volgens de lijsttrekker door vrienden of familieleden is bevestigd dat er veel meer op deze kandidaten is gestemd. ,,Zo komen we zeker 30, 40 stemmen tekort", stelt hij in een video op Facebook. Het verschil met de PvdA is niet groot. Die partij behaalde bij de verkiezingen 4155 stemmen, de BVP 4063. De PvdA had met deze uitslag recht op een restzetel en kwam daarmee op drie zetels. De BVP eindigde met twee zetels.

Roos wilde om die reden dus een hertelling aanvragen, maar zo een verzoek acht hij kansloos. Alleen via een motie in de gemeenteraadsvergadering van 27 maart kan nog tot een hertelling worden besloten, maar Roos schat in dat hij daar geen steun voor krijgt van andere partijen. De stemmen in Den Bosch zijn al twee keer geteld, zowel woensdagavond direct na de verkiezingen als donderdag.