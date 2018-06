Noodlijdende HAS in Den Bosch onder financieel toezicht

Benefiet­con­cert om 'Radio Brugwach­ter' vier jaar in de lucht te houden

19 juni DEN BOSCH - Bij het Brugwachtershuisje aan de Anthonieburg in Den Bosch is woensdagavond een benefietconcert. Doel is om geld op te halen om zo vier jaar lang radio te maken over water in het kleine huisje.