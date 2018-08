Noordbrabants Museum krijgt weer werk Jeroen Bosch in bruikleen

DEN BOSCH - Het werk 'De Aanbidding der Koningen' van Jeroen Bosch komt in december naar Het Noordbrabants Museum in Den Bosch voor de expositie 'Uit de Stal van Bosch. Jheronimus Bosch en de Aanbidding der Koningen'. Het stuk hangt nu in het Metropolitan Museum of Art in New York.

Op 1 december opent de nieuwe Jeroen Bosch-expositie in het Noordbrabants Museum. ,,De expositie ‘Uit de stal van Bosch’ is de eerste van een reeks waarin we aan de hand van eigenhandig werk de invloed van de meester op zijn leerlingen en navolgers laten zien,” zegt directeur van Het Noordbrabants Museum Charles de Mooij.

Het thema van de tentoonstelling is Driekoningen, een feest dat in de late middeleeuwen populair was in de beeldende kunst. De expositie toont naast het werk van Bosch uit New York ook werken van navolgers uit de collecties van The National Trust in Engeland (Petworth House en Upton House). Ook zijn schilderijen en prenten te zien van tijdgenoten als Jacob Cornelisz van Oostsanen, Martin Schongauer en Lucas van Leyden.

Van Jeroen Bosch zijn twee werken met Driekoningen als thema bewaard gebleven. Naast het schilderij dat in december in Den Bosch te zien is, hangt in het Museo del Prado in Madrid ook nog een Driekoningen-drieluik.